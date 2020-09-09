Hava sıcaklığı düşüyor

Hava sıcaklığının ileriki günlerde 4 derece kadar düşerek, mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, haftalık hava tahmin raporunda, bölgenin alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacağını; periyodun ilk yarısında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 33 – 36, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.