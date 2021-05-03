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Hava sıcaklığı daha da yükselecek

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Hava sıcaklığı daha da yükselecek

 Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarından itibaren önümüzdeki pazartesiye kadarki sürede havanın parçalı bulutlu veya açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 - 38 derece ve sahillerde ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yarın ise yer yer kuvvetli esecek.    

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