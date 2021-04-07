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Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek

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Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
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KKTC’de  hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek; Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Nisan arasını kapsayan raporuna göre, ülke belirtilen sürede genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cuma günü parçalı bulutlu; Cumartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; sonraki günler ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri  22 - 25 ;  diğer günlerde ise 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar  ise, periyodun ilk günleri Güney  ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta   kuvvette  zaman zaman  kuvvetli, Cumartesi günü kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.

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