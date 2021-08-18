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Hava sıcaklığı biraz yükselecek

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Hava sıcaklığı biraz yükselecek
Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 –25 Ağustos tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, Cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37- 40 derece ve sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında     seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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