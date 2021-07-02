banner583
banner676
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
43 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
36 0
 
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
90 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
25 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
22 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
24 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
144 0
banner661
banner682

Hava sıcaklığı biraz düşecek

banner476

banner666
Hava sıcaklığı biraz düşecek

KKTC'de yarından itibaren hava 7 gün boyunca genellikle açık olacak. Sıcaklık, 36-39 derece dolaylarında seyredecek.
Bölgenin 3 Temmuz-9 Temmuz tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre hava, yarın açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, pazar açık ve az bulutlu,öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günler ise açık geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36 - 39 ºC, sahillerde 30 - 33 ºC olacak.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.