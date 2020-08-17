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Hava sıcaklığı biraz düşecek

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Hava sıcaklığı biraz düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin bu haftaki hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığında 2 derecelik düşüş bekleniyor.

Geçtiğimiz Cuma günkü raporda 38-41 derece olarak yer alan hava sıcaklığı, 36-39 dereceye indi.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39 ºC, sahillerde ise 32-35 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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