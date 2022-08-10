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Hava sıcaklığı artacak

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Hava sıcaklığı artacak
Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde ise 35 santigrat derece dolaylarında olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 11 - 17 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacak.
Hava yarın açık ve az bulutlu; Cuma ve Cumartesi günleri açık; Pazar günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38; sahillerde 30 – 33 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.




 
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