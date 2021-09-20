Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkacak

Ülkenin 21-27 Eylül tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Periyodun ilk günlerinde sıcaklık 34-37 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın açık ve az bulutlu, çarşamba ve perşembe açık ve bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, cuma parçalı ve az bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 34 – 37 derece, diğer günlerde 30 – 33 derece, sahillerde ise periyod boyunca 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.