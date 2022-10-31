“Hava sahamızın ihlal edildiği doğru mu?”

HP Genel Başkanı Özersay, ABD savaş uçaklarının KKTC hava sahasını izin almadan ihlal kullanmak suretiyle ihlal ettiği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı ile ve Dışişleri Bakanlığı’nın buna dönük bir tepkisi olup olmadığını sordu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD savaş uçaklarının KKTC hava sahasını önceden bildirimde bulunmadan ve izin almadan ihlal kullanmak suretiyle ihlal ettiği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını sorarak “Cumhurbaşkanlığı’nın ve Dışişleri Bakanlığı’nın buna dönük bir protestosu ya da tepkisi oldu mu?” diye de sordu.Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmakla yetinmeyeceği ve tatbikat gerekçesiyle hava sahası ihlali gibi hareketlerle Doğu Akdeniz bölgesinde gerginliği tırmandıracak eylemler içerisine girebileceği mesajı verdiğini vurgulayarak, “Bu konu gecikmeksizin Türkiye yetkilileriyle birlikte değerlendirilmeli ve bir duruş sergilenmelidir, fiilen bir tedbir alınmayacaksa bile protesto edilmelidir. Bu sessizlik sonradan başka ihlallere de kapı aralayabilir” uyarısı yaptı.HP Lideri Özersay, 1960 Antlaşmaları çerçevesinde Birleşik Krallığın egemen üslere ilaveten Kıbrıs hava sahasını izin almaya gerek olmaksızın kullanım hakları da elde ettiğini anımsatarak “ancak bu durum ABD için geçerli değildir üstelik bizim kontrolümüzdeki bir bölgede otoritemizin yok sayılmasına, bunu yapan ABD de olsa sessiz kalınmamalıdır” dedi.- “Rumların ABD’nin ortak askeri programına dahil edilmesi protesto edilmişti”Bir ay kadar önce Türk Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’yi protesto ettiğini anımsatan Özersay, “Rum tarafına silah ambargosunun kaldırılması kararı ertesinde ABD yönetimi Rum tarafını Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesi üzerinde tepki verildiği gibi eğer hava sahamızda bu türden bir ihlal gerçekleşmişse buna dair bir ses verilmelidir” vurgusu yaptı.Özersay “kuşkusuz bu konular global ve bölgesel güç dengelerini ilgilendirdiği için KKTC yetkililerinin Türkiye ile tam bir iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini gerektirir, bunun farkındayız ama bazı konulara zamanında tepki verilmezse bunu başka ihlaller takip edebilir” dedi.- “ABD, bölgede Rus etkisini kırmak bahanesiyle taraflar arasında dengeyi zedeliyor”ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesinde ve özellikle Güney Kıbrıs’ta Rus etkisini kırmak bahanesiyle birtakım tedbirler almakta olduğunu ama Rumlara silah ambargosunu kaldırmak ve benzeri adımlarla bu kez Kıbrıs adası üzerindeki bir diğer dengeyi ve bölgesel barış ve istikrarı riske ettiğine işaret eden Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Özetle ABD ambargoyu kaldırarak Rum tarafındaki Rus etkisini kıramayacağı gibi Kıbrıslı Türklerle Türkiye’yi karşı tedbir almaya itebilecek, bölge barışını ve istikrarını tehlikeye atabilecektir. Trump döneminde başlatılan ve Biden döneminde hayata geçirilen bu adım ABD’nin Kıbrıs sorununa bakışının yeniden sorgulanmasını gerektirecek niteliktedir. Global güç mücadeleleri çerçevesinde ABD’nin Rusya ile olan çekişmesi ve bunun bölgesel yansımaları, ABD’nin ulusal çıkarları için bölgesel barışı ve istikrarı gözden çıkarabileceğini ya da en azından riske edebileceğini hepimize bir kez daha göstermiştir.”