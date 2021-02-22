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Hava hafta boyunca az bulutlu olacak

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Hava hafta boyunca az bulutlu olacak
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Ülkede hava sıcaklığının hafta boyunca 18-21 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında bölge, yarın yüksek basınç diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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