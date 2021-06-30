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"Hastanelerdeki eksiklikler hastaların aldığı sağlık hizmetini etkilemekte"

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4 tabip örgütü yaptıkları açıklamada, daha iyi sağlık hizmeti sunumu için altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, hekimlerin yeterli donanım ve yeterli özlük hakları ile çalışma koşullarına kavuşturulması çağrısında bulunarak hastanelerdeki eksikliklerin hastaların aldığı sağlık hizmetini etkilediğine dikkat çekildi

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"Hastanelerdeki eksiklikler hastaların aldığı sağlık hizmetini etkilemekte"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ortak açıklamada bulunarak, hastanelerdeki eksikliklerin hastaların aldığı sağlık hizmetini etkilediğini söyledi.

4 tabip örgütü yaptıkları açıklamada, daha iyi sağlık hizmeti sunumu için altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, hekimlerin yeterli donanım ve yeterli özlük hakları ile çalışma koşullarına kavuşturulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “2020’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangından beri kalp damar cerrahisi servisinin tamir edilip hizmete açılmadığı, patolojinin ‘frozen’ cihazının bozuk olmasından dolayı kanser ameliyatlarının yapılmadığı, immunhistokimya tetkikleri yapılamadığından kanser patoloji raporlarının tamamlanamadığı, laboratuvar test kitleri eksik olduğundan birçok kan tahlilinin yapılamadığı ve MRI cihazının “coillerindeki” arıza nedeniyle çekimlerin yapılamadığı” ifade edildi.

Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazının da arızalı olduğundan haftalardır hastaların özele sevk edildiği belirtilen açıklamada, bu sevklerin aynı tedavilerin katbekat fazla maliyetle yapılmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

“Devlet hastanesinde hekim olmak, ülkemizde, hele de pandeminin getirdiği sorunlar da düşünülünce, giderek zorlaşan bir görev için gittikçe artan mücadele gerekmektedir. Özlük haklarındaki sistemli törpülenme, hekimlerin çalışma koşullarını olumsuz etkilemekte, donanım, ilaç vb. eksikliklerden kaynaklanan sorunlar hekimin omuzlarına yüklenmekte ve yeri geldiğinde hasta-hekim ilişkisinde sorunlara neden olmaktadır” ifadeleri kullanılan açıklamada, çalışma koşullarının olanaksızlaştığı ve durumun hekimlerde motivasyon kaybına neden olduğu belirtildi.

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