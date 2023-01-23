Hastanelerde yer kalmadı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altunç, sayısız influenza vakası çıktığına dikkat çekerek “Hastaneye yatması gereken acil hastaları bile, yatacak yer olmadığından dolayı tedavi vererek eve göndermek zorunda kalıyoruz” dedi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm dünyanın dörtlü salgına karşı önlemler aldığını ve KKTC’de de bu önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.“Salgını durdurmak için çok geç olmadan önlem alalım!” uyarısında bulunan Altunç, Mağusa’daki özel hastanelerin dolu olduğunu ifade etti, “Hastaneye yatması gereken acil hastaları bile, yatacak yer olmadığından dolayı tedavi vererek eve göndermek zorunda kalıyoruz” dedi.Sayısız influenza vakası çıktığını dile getiren Altunç, “Okullardan, iş yerlerinden peş peşe vakalar geliyor” ifadelerini kullandı.Özellikle risk grubundaki çocuklarda hastalığın ağır seyredebildiğine dikkatleri çeken Altunç, düşmeyen ateş, bronşit ve zatürre vakaları gördüklerini söyledi.“Dün (önceki gün) bir hastam havale geçirerek acil servise başvurdu, tanı İnfluenza A virüs enfeksiyonu!” diyen Altunç, aynı mevsimde iki kez farklı influenza enfeksiyonu geçiren pek çok ateşli çocuk hastalarının bile olduğunu kaydetti.Beta streptokok enfeksiyonlarının bu yıl çok tehlikeli seyrettiğini ifade eden Altunç, hızlı ilerleyen, kanda yüksek iltihap düzeyleri ile seyreden, erken tanı konulmazsa hayatı tehdit edebilecek durumda pek çok vaka gördüklerini de söyledi.“RSV enfeksiyonu nedeniyle pek çok küçük bebekte bronşit tablosu görüyor, hastane yatışları yapıyoruz” diyen Altunç, tüm bu hastalıkların okul çocuklarından öğretmenlere, anne ve babalara, küçük kardeşlere bulaşarak tüm topluma yayıldığını vurguladı.İlaç vermek istediklerini ama ilaç bulunmadığını ve ailelerin de doktorların da çaresiz kaldığını kaydeden Altunç, “Peki ne yapmak lazım?” diye sordu.Altunç, tüm dünyanın dörtlü salgına karşı önlemler aldığını ifade etti.Altunç, açıklamasına şu şekilde devam etti:“İngiltere tüm ilkokul çocuklarına grip aşısı uyguluyor! Aşı olmayan çocuk ve erişkinlere ise halen (19 Ocak 2023) geç değil, gelin ücretsiz yapalım çağrısında bulunuyor!Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerikan eyaletindeki ilkokullarda ise 2023 yılı itibari ile yeniden İlkokul çocuklarında maske zorunluluğu getiriliyor!Almanya ve İspanya’da Covid vakaları azalmasına rağmen toplu ortamlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor!Bizim ülkemizde ise halen toplum bazında Grip aşılanma oranları çok düşük, izolasyon kalkmış, hasta çocuk ve erişkinler birbirleri ile temas halinde, hastaneler dolu ve üstüne üstlük ilaç kıtlığı yaşanmakta!Bu durumda ya okul ve iş yerlerinde -Covid19 pandemi dönemindekine benzer- ciddi önlemler alınacak, ya da okullar erken tatil edilip salgının yükü hafifletilecek!Herkes de kendisine çocuğuna daha fazla dikkat edip, daha fazla koruyacak!”