Hastane randevularında kaos

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden randevu almak için zamanının çoğunu telefonda harcayan vatandaşlar, polikliniğe gittiği zaman “doktor izinli” cevabıyla karşılaşıyor.

Hastanede yaşanan kaosu anlatan vatandaşlar, randevu sisteminde yaşanan aksaklıktan şikayetçi.

Merkez hastane konumundaki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği 2017 yılında bir kısım bölümlerden başlayarak, 1 Ocak 2018 itibari ile tüm poliklinik hizmetlerini randevulu sisteme çevirdi.

Ancak hem randevu alımında, hem de sonrasında yaşanan tam bir çile. Yakın tarihli randevu almakta güçlük çeken vatandaşlar, randevu saatinde hastanede olmalarına rağmen hem kuyruk bekliyor, hem de bazı bölümlerde doktoru yerinde bulamıyor.

MUAYENEYE GELEN HASTAYA ‘DOKTOR YOK’ DENİYOR

Randevu almak için zamanının çoğunu telefonda harcayan vatandaş, polikliniğe gittiği zaman ise “doktor izinli” cevabıyla muayene olamadan evine dönüyor. Uzak bölgelerden Lefkoşa’ya gelenler, doktorun izinli olduğu önceden bildirilmediği için büyük mağduriyetler yaşıyor.

Sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlar, “Randevu iptalleri önceden bildirilmeyecekse, bu sistemin ne anlamı var?” diye soruyor.

İLAÇ SIKINTISI HERKESİN ORTAK DERDİ

Vatandaş için muayene öncesi ayrı muayene sonrası ayrı bir çile. Uzun zamandır poliklinik eczanesinde yaşanan ilaç eksikliği herkesin ortak derdi. Poliklinikte kendilerine reçete olarak yazılan ilaçları bulamayan vatandaş sağlığını düşündüğü için ilaçları özel eczanelerden almak zorunda kalıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle ağır ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bu durumdan da oldukça şikayetçi.





“Saatlerce bekliyoruz, ilacımızı alamadan evimize dönüyoruz”



Kazım Atlı: Poliklinikten aldığımız hizmetten yarı buçuk memnun kalabiliyoruz. İlaç sıkıntısı çekiyoruz, poliklinikten birçok ilacımızı bulamadığımız için mecbur kalıp dışardan alıyoruz ve bu durumu sıklıkla yaşıyoruz. Eczaneden aldığımız ilaçlarda ucuz değil maalesef. Sağlık Bakanının değişmesi de bir etki yaratmadı poliklinik hizmeti her zaman olduğu gibi devam ediyor. Geliyoruz saatlerce bekliyoruz, ilacımızı alamadan evimize dönüyoruz





“Geldim doktoru bulamadım, benim için eziyet”



Ayşe Çoktan: Verilen hizmetten memnun kalamıyoruz bir türlü. Randevu alıyoruz geliyoruz. Bir de burada sıra numarası veriyorlar o zaman biz bu randevuyu neden alıyoruz? Randevumuz olmasına rağmen saatlerce sıra bekliyoruz. Bunun yanı sıra ilaç sıkıntısı bizi çok kötü etkiliyor. Doktor reçete yazıyor ama benim kullandığım ilaç neredeyse 500 TL’ye satılıyor. Benim her ay ilaca verecek bu kadar param olmuyor. Ben zamanında sigortamı sağlıkta iyi bakınabilmek için yaptırdım ama karşılığını alamıyorum. Geçtiğimiz günlerde randevu aldım, hastaneye geldim ve bana ‘doktor izinde ben ne yapabilirim’ dendi. Benim evim Alayköy’de ve ulaşım aracım da yok, ben hastaneye gelene ve hastaneden çıkana kadar eziyet çekiyorum.







“Randevu zamanı gelene kadar hastalığım iyileşiyor”



Şahide Zidanoğulları: Bir ilaç eğer biraz pahalıysa bize hasta

neden ilaç vermiyorlar, hemen eczaneye yönlendiriyorlar. Aldığımız maaş belli, halimiz belli ancak geçinmeye çalışıyoruz. Randevu almaya çalışıyoruz, randevu zamanı gelene kadar hastalığım iyileşiyor. Polikliniğe geliyoruz, bir de burada saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyoruz. Bir randevu almak için saatlerce uğraştığımı hatırlıyorum.





Randevusuna geç kalan doktorlardan devlet kesinti yapmalı



Ali Rıza Sonalp: Polikliniğin hizmetine 10 üzerinden 5 verebilirim. Her defasında poliklinikteki eczanede ilaç olmadığı için artık sormuyorum direk eczaneye gidiyorum. Randevu sisteminin daha seri olmasını tercih ederim zaten zor randevu alıyoruz bir de saatinde bakınamıyoruz. Randevu almamızın amacı saatinde bakınabilmek ama sürekli bir gecikme söz konusu. Bazı doktorlar geç kalırken bazıları da sabah erken saatlerde hasta bakmaya başlıyor bence randevusuna geç kalan doktorlardan devlet kesinti yapmalıdır. Devletin bir sistem düzenlemesi gerekli, bir hastane amiri olmalı düzeni yerine getirmesi için, insanları mağdur etmemek için.





“Muayene olmak için saatlerce bekliyoruz”



Suğdem Korucu: Maalesef ki randevu sisteminin düzensiz olması nedeniyle muayene olmak için saatlerce bekliyoruz. Günü gününe randevu alıp doktora bakınabilsek çok daha iyi olur her şey. Özellikle ihtiyaçlı kişiler poliklinik eczanesinden ilaçlarını temin edemiyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bu durum çok üzücü. Daha sistematik bir durum içinde eminim ki bu mağduriyetlerin hiçbiri yaşanmayacaktır.





“Durum kötüye gidiyor”



Sadiye Yolaçan: Bir randevu almak için bizim gibi yaşlı insanlar telefon başında saatlerce bekliyor. İkinci olarak randevu alıp polikliniğe geliyoruz ve ‘doktor bugün yok’ deniliyor. Hiçbir zaman ilaç yok, 2 senedir mecbur kalıp eczaneden alıyoruz. Çocuklarımızdan, torunlarımızdan bize ilaç almasını istiyoruz. Çocuklarımız ilaç alıp getirdiklerinde ne kadar para verdiklerini de soramıyoruz çünkü cepte para yok. Sağlığım için mecburen o ilaçları almak zorundayım. Durum kötüye gidiyor ama iyiye hiç gitmiyor.







“Her ay 2 bin 500 lira ilaç parası veriyorum”



Ahmet Akyüz: İyi bir hizmet almak piyango biletinden şans çıkması gibi burada. Randevuyu zoru zoruna alıyoruz, doktora bakınıyoruz bu sefer poliklinikteki eczanede ilaç yok. Mecburen özel eczanelere gidiyoruz ve ben her ay 2 bin 500 TL ilaç parası veriyorum. Eskiden randevu sistemi olmadığı dönem her şey yolundaydı ne zaman randevulu sisteme geçildi zorluklar başladı. Sabah 10:00’da randevu veriyorlar saat 11:00’da doktor hala yerinde yok





“Vatandaşın hem vaktini hem de parasını çalıyorlar”



Nazife Gürel: Her sene yaptırmam gereken bir muayenem var, muayene zamanı

yaklaşmaya başladığında randevu almaya çalışıyorum ve bu durum günlerce sürüyor. Almam gereken ilaçları da hiçbir zaman poliklinik eczanesinde bulamadım. Her ay ilaca yüklü miktarda para harcamak zorunda kalıyorum ve benim de bütçem kısıtlı. Bir an önce randevu sisteminden başlayarak bir çözüm getirilmeli bu duruma. Vatandaşın hem vaktini hem de parasını çalıyorlar.