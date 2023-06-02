Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve yağ dökülmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Hastane Çemberi açıldı.

Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.

