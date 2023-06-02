Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve yağ dökülmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Hastane Çemberi açıldı.
Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.