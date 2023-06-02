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Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı

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Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve yağ dökülmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Hastane Çemberi açıldı.
Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.
 
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