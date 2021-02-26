Hastalıklı hayvanlara yardım eli

İçerisinde bin 776 büyük baş hayvan olan ve Mağusa Limanı’na 15 km açığına demirleyen Kongo bayraklı gemiye ilk yardım KKTC’den geldi

İspanya'dan bin 776 büyük baş hayvanı Libya'ya götüren Kongo bayraklı Elbeik isimli gemi denizin ortasında kaderine terk edildi. Güney Kıbrıs ile Mısır'ın "mavi dil hastalığı" olduğu tespit edilen gemideki büyük baş hayvanlara yem tedarikini reddetmesinin ardından, yardım KKTC’den geldi.Elbeik isimli gemi mürettabatının yem tedariki için Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne müracaat ettiği ancak, iki ülkeden ret cevabı aldığı ortaya çıktı.Gazimağusa Limanı’na 15 km açığına demirleyen gemiye ilk yardım KKTC’den geldi. Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler gemideki hayvanlara yem tedarikinde bulunarak, bin 776 büyük baş hayvanın telef olmasını engelledi.Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci “Hayvanları denizin ortasında aç bırakıp telef olmalarına gönlümüz razı olmadı. İnsan haklarından bahsedenlere insanlık dersi verildi.” dedi.Deveci, “İspanya’dan bin 750’den fazla büyükbaş hayvan yüklü bir gemi Libya’ya nakliyesini gerçekleştirmiş fakat Libya’da hayvanların içeriye alınması gerçekleşmemiş. Buna bağlı olarak geminin programı bozuldu. Bizden yem ve saman istediler biz de verdik” ifadelerini kullandı.Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için Güney Kıbrıs ve Mısır gibi ülkelerden talepte bulunduğunu belirten Deveci, “Ancak her iki ülke bu isteği karşılanmayınca hayvanların aç kalma riskine karşı bir gemi acentesi aracılığı ile bizle iletişime geçildi. Sağlık sertifikalarını gördük fakat yine de hayvan hastalıklarına karşı geminin rıhtıma yanaşmasına izin vermedik. Bu şekilde hayvanları telef olmaktan kurtardık” diye konuştu.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, bin 776 sığırın Gazimağusa Limanı açıklarında gemide bekletilmesinin trajik bir olay olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, KKTC devletinin sığırlara yem vermesinin Kıbrıs Rum tarafınca başka yerlere çekilmeye çalışmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti.KKTC’nin bahse konu sığırların yem ihtiyacını karşılamak için Veteriner Dairesi kontrolünde yem ikmali yapmakta olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Yem ikmalleri, hayvan refahı göz önünde tutularak yapılmakta ve hayvan hastalıklarıyla ilgili herhangi bir risk almamak için ilgili gemi limana yanaştırılmamaktadır” dedi.Çavuşoğlu, “Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir. Rum Yönetimi’nin, KKTC’nin ilgili gemideki hayvanlara yem tedariki yaparak, yardım eli uzatmasını siyasi noktalara çekme çalışmaları kabul edilemez bir davranıştır.Öte yandan, 17 Aralık 2020’de İspanya’nın Tarragona şehrinden yola çıkan Elbeik isimli gemideki bin 776 büyükbaş hayvanın, Karim Allah isimli gemide de 895 büyük baş hayvanın Libya’ya sevkiyatı gerçekleştirileceği ifade edildi.‘Gemilerin Libya’ya yaklaşacağı sırada taşıdığı hayvanlarda “Mavi dil hastalığı” olduğu tespit edilmesi nedeni Libya Ulusal Hayvan Sağlığı Merkezi, 23 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada 2 bin 671 adet büyük baş hayvanla yapılacak 2 sevkiyatı, gemilerin girişini onaylamayı reddettiğini duyurdu.