CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin MR cihazının haftalardır arızalı olması nedeniyle ambulansların her gün onlarca hastayı Mağusa Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelerine taşımak durumunda kaldığını söyledi



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin MR cihazının haftalardır arızalı olduğuna işaret eden CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ambulans hizmetlerinin her gün onlarca hastayı MR tetkiki için Mağusa Devlet Hastanesi’ne, özel ve üniversite hastanelerine taşımak durumunda kaldığının altını çizdi.

“Hastalar da sağlık çalışanları da perişan” diyen İncirli, bu çağda MR cihazlarının haftalarca hizmet dışı kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sıla Usar İncirli’nin paylaşımı şöyle:

“Manyetik rezonans görüntüleme ya da daha çok bilinen haliyle Emar veya MR, birçok hastalığın tanısında kullanılan çok önemli bir tetkik yöntemidir.

Haftalardır Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi MR cihazı arızalı. Ambulans hizmetleri her gün onlarca hastayı MR tetkiki için Mağusa Devlet Hastanesi’ne, özel ve üniversite hastanelerine taşımakla dehşet verici bir yoğunluk yaşıyor.

Ambulans hizmetlerinin öncelikli görevlerinin dışında meşgul edilmesi, sağlık çalışanlarının fazladan çalışmak zorunda kalması, hastaların yaz sıcağında kritik durumlarda yolculuk yapmak zorunda kalmaları, tanıların gecikmesi çok büyük sorun. MR cihazının arızalı olması acil ve yataklı sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Hastalar da sağlık çalışanları da perişan.

MR cihazlarını süratle tamir edilmeli, yeniden çalışır duruma gelmeleri için her ne gerekiyorsa yapılmalı, arızaların tekrarlamaması için cihaz bakım hizmetlerini sürekli kılınmalıdır. Bu çağda MR cihazlarının haftalarca hizmet dışı kalması kabul edilemez. Kamu sağlık merkezlerindeki eksiklikler hasta güvenliğini tehlikeye atmanın ötesinde zarar verici bir hal almıştır”