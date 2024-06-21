Haspolat’taki yangında 20 dönümlük arazi içerisindeki ağaçlar zarar gördü

Haspolat’ta dün çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisinde ağaçlar zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atık Su Arıtma Tesisi bölgesinde dün saat 17.00 sıralarında, muhtemelen elektrik bağlantılarından atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek, otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 20 adet selvi, 20 adet akasya ve ılgın ağaçları yandı.
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