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Haspolat’ta korkutan yangın

Haspolat’ta, Gürdağ Ltd’e ait tuğla fabrikasında dün sabah çıkan yangın zarara yol açtı

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Haspolat’ta korkutan yangın
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Haspolat’ta, Gürdağ Ltd’e ait tuğla fabrikasında dün sabah yangın çıktı.
Fabrikada dün sabah 05.40 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri de yangın yerine sevk edildi.
Fabrikanın çatısına, muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depoya ve tuğla fırın bölümüne hasar veren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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