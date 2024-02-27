Haspolat’ta korkutan yangın

Haspolat’ta, Gürdağ Ltd’e ait tuğla fabrikasında dün sabah çıkan yangın zarara yol açtı

Haspolat’ta, Gürdağ Ltd’e ait tuğla fabrikasında dün sabah yangın çıktı.Fabrikada dün sabah 05.40 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri de yangın yerine sevk edildi.Fabrikanın çatısına, muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depoya ve tuğla fırın bölümüne hasar veren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.