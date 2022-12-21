Haspolat-Güngör arasındaki yol 10 gün süreyle trafiğe kapalı olacak

Haspolat-Güngör arasındaki yol çalışma nedeniyle 10 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bu süre içerisinde Güngör köyüne ulaşım, Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinden Taşkent köyü içerisinden veya Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinden sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından Kuzey KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan muhtelif 3. sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üst yapı takviyesi kapsamında Haspolat-Güngör arasındaki yolda çalışma yapılacak olması nedeniyle söz konusu güzergahın, 20-30 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

-Güngör köyüne alternatif ulaşım yolları

Belirtilen tarih aralığında Güngör köyüne ulaşım, Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinden Taşkent köyü içerisinden veya Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinden sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.