Haspolat Artıma Tesisinin suyu değerlendirilemiyor

Haspolat Arıtma Tesisinde arıtılan atık suların değerlendirilemediği ve her yıl yaklaşık 11 milyon metreküp suyun denize aktığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Mia Milya” (Haspolat) Arıtma Tesisinde arıtılan suların, gerekli altyapı çalışması olmaması sebebiyle değerlendirilemediğini ve denize aktığını savundu.

Gazete, “Tarlalar Kururken Arıtılmış Suyu Denize Atıyoruz” başlığı alında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Haspolat Arıtma Tesisi'nde her yıl yaklaşık 11 milyon metreküp arıtılmış suyun, dağıtım için gerekli altyapı olmaması sebebiyle kullanılamadığını yazdı.

Gazete, arıtılmış suyun Kıbrıs Rum tarafına iletilemediğini ancak Kıbrıs Türk tarafının da bu suyu kullanamadığını ve çoğunlukla “Pedieos” (Kanlıdere) deresinden denize atıldığını aktardı.

