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Hasipoğlu ve GİKAD Üyeleri bir araya geldi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, dernek tarafından hayata geçirilen ‘’ GİKAD Yanınızda’’ Projesi hakkında bilgi aldı.

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Hasipoğlu ve GİKAD Üyeleri bir araya geldi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Bakan Hasipoğlu’na, 1’inci yaşını kutlayan GİKAD’ın, Kuruluş amaçları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Kadınların, ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına imkan tanımak amacıyla , “Sözümüzün Kadınıyız” sloganıyla derneğin faaliyete başladığını ifade eden Kavuklu, GİKAD Akademi ve Gİ-KA Koop ile, kadınları çeşitli alanlarda eğiterek, üretime teşvik ederek ayrıca ürettiklerini ekonomiye kazandırarak , kadını ve toplumun güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

GİKAD’ın 1’inci kuruluş yıl dönümünde, “GİKAD Yanınızda” “projesini hayata geçirmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kavuklu, Halil Onalt tarafından derneğe sağlanan tırın, Kuzey Kıbrıs’ın tüm yerleşim birimlerini gezerek, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı koyacağını vurguladı.

Kavuklu, projeyle, kadın ve sağlık, kadın ve eğitim, kadın ve evlilik yaşantısı, kadın ve çocuk yetiştirme, kadın ve çocuk sağlığı, kadın ve hukuk, kadın ve ev içi şiddet ve şiddetten korunma yolları, kadın ve boşanma, kadın ve üretim, kadın ve ev ekonomisi gibi konularda, GİKAD üyeleri ve protokol imzalanan üniversitelerin öğretim görevlileri tarafından çeşitli destek ve eğitimler verileceğini kaydetti.

HASİPOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kadın emeğinin ve kadın girişimciliğinin çalışma hayatında önemine işaret ederek kadın girişimcilerin hem aile hem de ülke ekonomisine  katkıda bulunduğunu söyledi.

 Güçlü kadının güçlü aile ve güçlü halk anlamına geldiğini belirten Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının  bugünlere gelmesinin Kıbrıs Türk kadınının eseri olduğunu  ifade etti.

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu, kadınların emeğinin, değerinin  yalnızca bir gün değil  365 gün boyunca  farkında olunması gerektiğini dile getiren Hasipoğlu,  kadın ve erkek istihdam  oranları arasında bir uçurum olduğuna  dikkat çekti. 

 ‘’GİKAD Yanınızda’’ Projesi’nin  hizmeti kadınların ayağına götüren  yaratıcı ve anlamlı bir  sosyal sorumluluk projesi  olduğunu  vurgulayan  Hasipoğlu:“Bakanlığımızın verdiği destekler  konusunda  KKTC’nin tüm yerleşim yerlerine, bizim ulaşamadığımız yerlere  ulaşarak  sesimiz, kulağımız olmanızı  istiyoruz’’  ifadelerini kullandı.
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin  faaliyete girmesi için kararlılıkla çalışacağını  da sözlerine ekleyen Hasipoğlu, GİKAD Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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