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Hasipoğlu ve Berova yarışacak

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği için Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova yarışacak

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Hasipoğlu ve Berova yarışacak
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterliği için 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimde iki aday, Girne Milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.
UBP Genel Sekreter adaylığı için başvuru süresi doldu.
Yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında birinci sırada Özdemir Berova, ikinci sırada Oğuzhan Hasipoğlu yer alacak.
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, yarın saat 11.00’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta “Genel Sekreterlik” seçimi için Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.
Sadece “Genel Sekreterlik” seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için Covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemler alınacak.
Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşulları sağlanarak, alınacak.
Buna göre; ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den, 11.20-11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.
Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.
Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.
 
 
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