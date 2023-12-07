Hasipoğlu: “Kıbrıs Türk gençliği insanlık dışı ambargoları hak etmiyor”

Hasipoğlu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin Paris’te düzenlenen komite toplantısında konuştu

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin Paris’te düzenlenen komite toplantısında, KKTC gençliğine uygulanan ambargolar hakkında konuştu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin Paris’te düzenlenen komite toplantılarına katıldı.



Raportörlüğünü Romen milletvekili Denisa Neagu’nun yaptığı Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu toplantısında, “Olimpiyatların barış sürecine etkisi” konusunda spor hukuku uzmanı İtalyan Profesör Luigi Melica”nın sunumundan sonra Oğuzhan Hasipoğlu da söz aldı.

Spora siyaset karıştırılmaması noktasında Komite’de bulunan herkesin hemfikir olduğunu belirten Hasipoğlu, “Kıbrıs Türk halkına, özellikle gençlerine uygulanan haksız kısıtlamalara sessiz kalmamanızı sizlerden talep ediyorum” dedi.

Annan Planı referandumunun üzerinden 19 yıl geçtiğini hatırlatan Hasipoğlu, verilen sözlerin tutulmasını ve ambargoların kaldırılmasını istedi. Hasipoğlu, “BM ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri, o dönemde referanduma 'evet' oyu veren halkın ödüllendirilecekleri ve izolasyonların kaldırılacağı yönünde yaptıkları açıklamalara rağmen, AB’nin çifte standart uyguladığı açıktır. Bu komite aracılığı ile verilen sözlerin tutulmasını ve Olimpik kurallar gereği Kıbrıs Türk gençlerinin olimpiyatlara katılmasının önünün açılması için Konseye çağrıda bulunmayı davet ediyoruz” diye konuştu.

Hasipoğlu konuşmasında, Olimpiyat Anayasasında bahsi geçen “Spor faaliyetlerine katılmak bir insan hakkıdır. Her birey herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın, Olimpiyat ruhu içerisinde spor yapma olasılığına sahip olmalıdır. Bunu yapmak için dostluk, dayanışma ve fair-play anlayışının hâkim olması gerekmektedir. Irk, din, siyaset, cinsiyet veya başka nedenle herhangi bir ülke ya da kişiye karşı ayrımcılık yapılması Olimpiyat kurallarına aykırıdır” maddelerini de hatırlattı.

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası müsabaka ve turnuvalarda yer almak için heyecan duyduklarını belirten Hasipoğlu, sporculara bu kapıyı açmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu yöndeki girişimlerinin Avrupa Konseyi ve Parlamentosu dahil farklı platformlarda süreceğini söyledi.