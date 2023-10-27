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Hasipoğlu, anjiyo oldu

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Hasipoğlu, anjiyo oldu
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Ulusal Birlik Partisi Mağusa milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu bugün anjiyo oldu.
Kontrol amaçlı olarak Yakın Doğu Hastanesi’nde Dr. Fatih Gümüşer tarafından yapılan operasyonla anjiyo olan Hasipoğlu’nun durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.
Anjiyo operasyonu ile ilgili bilgiyi UBP mali sekreteri Hasan Yağız tarafından sosyal medyadan şu şekilde duyuruldu: “Anjiyo oldu bir sıkıntı yok çok şükür. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Fatih Gümüşer’e teşekkür ediyoruz.”
 
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