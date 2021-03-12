Hasgüler tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde Türkiye’ye, TC Büyükelçiliğine, Türk askerine ve TMT’ye karşı tutumuyla bilinen Mehmet Hasgüler’in de yer alması, bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılandı



Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde YÖDAK Başkan vekili Mehmet Hasgüler’in de yer alması, bazı çevreler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Türkiye’ye, TC Büyükelçiliğine, Türk askerine ve TMT’ye karşı tutumuyla bilinen Hasgüler’in Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde üye olarak bulunması hem şaşkınlık yarattı hem de bu konudaki amacın ne olduğunu sorgulattı.

Ülkemizde devletine, milletine ve Türkiye’ye bağlı değerli birçok akademisyen varken söz konusu komite üyeliğine için Hasgüler’in uygun görülmesi, özellikle milliyetçi kesimde büyük rahatsızlık yarattı.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Gazeteci Sabahattin İsmail, yayınladığı köşe yazısında Hasgüler ile ilgili gerçekleri paylaştı.

Sabahattin İsmail’in yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi’ne hangi zihniyet atandı, tüm üniversitelerden sorumlu olan YÖDAK’ı nasıl bir zihniyet yönetiyor? Bu zihniyeti kimlerin, niye kolladığı sorgulanmalıdır

Anavatan’a, büyükelçiliğe, ordumuza, Denktaş’a TMT’ye saldıranların, Rum seçimlerinde aday olanların cumhurbaşkanlığında ve yödak’ın başında olması ne kadar doğru?

Geçtiğimiz ay Mehmet Hasgüler adlı kişinin 3 kitabını ve gazetelerde yayınlanan bazı yazı ve söyleşilerini incelemiş, Anavatana, KKTC’ye, TMT’ye, Denktaş’a haksız saldırılar yapan bölümleri kamuoyunun bilgisine getirmiştim Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi olan ve aynı zamanda YÖDAK Başkan Vekili olarak YÖDAK’ı yöneten Hasgüler’in, 2004 yılında Güney’e geçerek Rum AP seçimlerinde de aday olduğunu ve bu adımıyla milli Kıbrıs davamıza darbe vurduğunu belirtmiştim Önceki gün Türkiye’den, KKTC’de arayıp da bulamadığım Hasgüler’in bir kitabını gönderdiler. “Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının sonu” adlı bu kitabını okuyunca şok oldum…Beni şok eden bölümleri de kamuoyunun bilgisine getirmek istiyorum . Yorum yapmayacağım. Çünkü zihniyet çok açık…Okuyun, kararı siz verin! Hasgüler, Şubat 2007’de 5. Basımını yaptığı kitabı için iki arkadaşına önsöz yazdırıp kitabına koydu Birinci Önsöz Fikret Başkaya, 2. Önsöz Sungur Savran tarafından yazıldı. Birkaç gün sürecek olan yazımın bugünkü bölümünde, önce kitaba alınan bu önsözlerde yazılanları aktarmak istiyorum. Okuyunca zaten kitaba hakim olan zihniyeti anlayacak ve bu zihniyetin KKTC Cumhurbaşkanlığı ile YÖDAK’ta ne aradığını, niye kollandığını sorgulayacaksınız… * Birinci önsözde yer alan ifadeler: “Osmanlı ve İngiliz hakimiyeti altında kayda değer bir sorun olmadan yaşayabilen ….iki halk ortak bir kıbrıslılık kimliği ve kültürü oluşturdu…” * “Kuzey Kıbrıs’ta Türk Valisi konumundaki Rauf Denktaş da Taksim yolunda hiçbir fırsatı kaçırmamakta kararlı görünüyor. Bu amaçla İkili görüşmelerde uzlaşmamak için elinden geleni yapıyor….Denktaş’ın uzlaşmaz tavrını anlamak kolaylaşıyor…”

“Kıbrıslı Türkler…..1974’den sonra da kurtarılmış olmaktan kaynaklanan sorunları yaşamaya devam ettiler…Kırk binden fazla Kıbrıslı Kıbrıs’ı terk etti…….Kıbrıslıların kendi ülkelerinde azınlığa düşmeleri için fazla zaman gerekmeyecek…..Zira Kuzeyin kaderi 35 bin kişilik ordu ve Türkiye Büyükelçisi tarafından belirleniyor….TC’nin uyguladığı iskan politikası nedeniyle işsizlik sorunu çığ gibi büyüyor…Türkiye Büyükelçiliği hiçbir kural ve ölçü olmaksızın Türkiye’den göçe yeşil ışık yakıyor…

Kurtarılmış Kıbrıslı artık kendini Kıbrıslı hissetmiyor.. Bir çeşit Türk potektarasının insanı sayıyor…kurtarılma karşılığında özerkliğini ve özgürlüğünü kaybetti……Adam kuzuyu kurttan kurtarmış ama yemiş….” * “işportaya düşmüş….... kumarhaneler ve diploma ticareti yapan, adı üniversite olan ama adlarından başka üniversiteyle hiçbir ortak yanları bulunmayan bu kurumlar dışında ekonomik olarak hiçbir faaliyetin bulunmadığı….”

“Aşırı milliyetçiler, Taksimci ve Enosisçi unsurlar….güçleri kendilerinden çok anavatanlardan geliyor…”

İkinci önsözde yer alan ifadeler: “ Kıbrıs halkının çoğunluğu sömürgeciliğe karşı ayağa kalkınca…..Kıbrıs sorunu oldu”

“Emperyalistlerin, Yunanistan ve Türkiye’nin jeostratejik çıkarları UĞRUNA Kıbrıslılar yüzlerce yıllık komşularıyla savaştılar……..Bir halkken iki halk haline geldiler…Rum ve Türk kökenli Kıbrıslılardı, Kıbrıs Rumu ve Kıbrıs Türkü oldular…” * “Farklılar ve apoletliler, Kıbrıs’ı yavruvatan ilan ediyor, başına bir Kuzey Kıbrıs ibaresi koyup yeni bir Türk Cumhuriyeti kuruyor, ona Türk bayrağının negatifini çıkarır gibi beyaz üzerine kırmızı ay yıldız ile bir bayrak biçiyor, topraklarına asker yerleştiriyor, seçimlerine karışıyor, hükümetlerini deviriyor…..” * “ Hasgüler’in bu enternasyonalizmi onu aynı zamanda, 2004 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum Kıbrıslıların önüne aday olarak taşıdı…..Hasgüler Rumlara şöyle diyor :

‘Ben sizdenim, siz benim kardeşlerimsiniz…Gelin Avrupa Parlamentosu’na beni temsilciniz olarak gönderin ki, dünya alem, Türk ve Helen şövenistleri ve AB’nin emperyalistleri bu halkın ayrı kökenlerden gelse bile tek bir halk olduğunu görsünler’…” * “ Türkiyeli okur kendi kendine sormalıdır:

Ben bağımsız bir devlet olduğu iddia edilen Kıbrıs’ta, Yüzbinlerce Türk askerinin bir işgal gücü olarak yerleşmiş olmasını içime sindirebiliyor muyum? Ben genel kuvvetler komutanlığının ve Türk büyükelçiliğinin Kıbrıs’ta hep son söze sahip olmasını, Türkiye’nin Kıbrıs’ı bir sömürge gibi yönetmesini onaylıyor muyum? Ben Türkiye’nin Kıbrıs’ı emekli albaylar, faşistler ve mafya tarafından işletilen bir kumarhaneler batakhanesi haline getirmesini içime sindirebiliyor muyum?...” * “ Türk Kıbrıslıların Rum Kıbrıslılarla kucaklaşmasını hiç istemedi Türkiye’nin hakim sınıfları.. Kıbrıs’ın birliğini ve barışı hiç istemedi……”

