İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun acı günü.
Gazimağusa sakinlerinden, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun halası Cemaliye Karamanoğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Karamanoğlu'nun cenazesinin saat 14.00'te Gazimağusa Kabristanlığı'nda yapılan cenaze töreni sonrasında Kabristanlığa defnedildiği bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.