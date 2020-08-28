banner480
banner69
GG solak peşinde
GG solak peşinde
212 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
212 0
 
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
133 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
158 0
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
87 0
948 0
banner460

Hasan Sadıkoğlu'nun acı günü

banner476

Hasan Sadıkoğlu'nun acı günü
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun acı günü.
Gazimağusa sakinlerinden, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun halası Cemaliye Karamanoğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Karamanoğlu'nun cenazesinin saat 14.00'te Gazimağusa Kabristanlığı'nda yapılan cenaze töreni sonrasında Kabristanlığa defnedildiği bildirildi. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.