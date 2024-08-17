Hasan Küçük’ten Taçoy’a açık destek

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay tarihi yaklaşırken, parti içerisindeki dengeler de yavaş yavaş belirginleşmeye başladı.

Sürecin başında yönetimi elde tutuyor olmanın verdiği avantajı kendi lehine kullanarak parti içerisinde geniş bir desteğe sahip olduğu algısı yaratmaya çalışan Üstel cephesinin bu gayreti, kurultaya sayılı günler kala tersine dönmeye başladı.

Bakanlar arasındaki destekçilerinden fire veren Üstel cephesi milletvekilleri arasında da kan kaybetmeye başladı.

Son olarak Taçoy’a açık destek verenler arasına UBP Girne milletvekili Hasan Küçük de katıldı.

Sosyal medya hesabında Taçoy’un “İRADE KAZANACAK – KKTC KAZANACAK” sloganlı görselini paylaşan Küçük’ün, paylaşımına “Dağ Başını Duman Almış Yürüyelim Arkadaşlar” sözlerinin yer aldığı Gençlik Marşı’nı eklemiş olduğu da gözlerden kaçmadı.

Hasan Küçük’ün uzun süredir Üstel’in hem partideki hem de başbakanlık makamındaki tavırlarından ve yönetim biçiminden rahatsız olduğu biliniyordu.

Şimdi gözler diğer milletvekillerine ve özellikle henüz isimlerini saklı tutmayı tercih eden Üstel kabinesi üyesi 3 bakana çevrildi.

Bakalım onlar Taçoy’a olan desteklerini açıklayacaklar mı yoksa destek faaliyetlerini şu ana kadar olduğu gibi gizli bir şekilde mi sürdürecekler..?