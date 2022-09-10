Hasan Çakmak’tan örnek davranış

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerini kütüphaneye götürdü

1967’den buyana Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki öğrencilerle birlikte kütüphaneye giden yazar Hasan Çakmak, öğrencilere kitaplar hakkında bilgiler verdi.8 ile 12 yaş arasındaki öğrencilerle birlikte Milli Kütüphaneyi ziyaret sırasında öğrenciler çocuk kitapları, dünya klasikleri ve Kıbrıslı yazarların olduğu bölümleri inceleme fırsatı yakaladılar.Kütüphaneden nasıl kitap alınabileceği ve kitapların kütüphane yetkililerine nasıl teslim edileceğini öğrenciler yazar Hasan Çakmak’tan öğrendiler.Ziyaretin son bölümünde öğrenciler çocuk kitaplarının bulunduğu koleksiyonda yaşlarına uygun kitapları seçerek okuma çalışması yaptılar. Ardından okudukları kitapları yazar Hasan Çakmak’la birlikte tartışarak tüm katılımcılara anlattılar.Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kütüphane ziyareti sırasında Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait gezi aracı belediye yetkilileri tarafından kurumun kullanımına sunuldu.Kütüphane ziyareti sonrasında belediyenin gezi aracı ile çocuklara müzik eşliğinde Lefkoşa turu yapıldı.Yazar Hasan Çakmak ve Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerini kütüphane ziyareti sırasında kurumun idari müdürü Ali Birsen de hazır bulundu.