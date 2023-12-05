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Hasan Çakmak, Muğla’da festivalleri anlattı

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Muğla’da düzenlenen Tiyatro Festivali’ne davetli olarak katılan Hasan Çakmak, festivallerin şehirlere kazandırdıkları konusu hakkında soruları cevapladı

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Hasan Çakmak, Muğla’da festivalleri anlattı
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Muğla’da düzenlenen Tiyatro Festivali’ne davetli olarak katılan Hasan Çakmak yaptığı konuşmada festivallerin şehirlere kazandırdıklarını anlattı.
Festival kapsamında düzenlenen birçok gösteri yanında organize edilen söyleşilerde kültür sanat adına birçok önemli konuşma gerçekleştirildi.
Muğla merkezde düzenlenen söyleşide yazar Hasan Çakmak, Tiyatro Gazetesi kurucusu Nazif Uslu ile Uşak Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu birer konuşma yaptı.
Gerçekleştirilen söyleşiye Tiyatro Sanatçısı Ersin Yeniceli moderatörlük yaptı.
Konuşmaların ve sunumların ardından konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.
Yazar Hasan Çakmak söyleşide festivallerin şehirlere kazandırdıkları konusu hakkında soruları cevaplarken çok sayıda Kıbrıs’la ilgili soruya da cevap verdi.
Söyleşinin ardından yazar Hasan Çakmak Umuda YOLculuk isimli kitabını Muğlalı sanatseverler için imzaladı.
Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinliğe birçok önemli sanatçı ve akademisyen de katıldı.
Muğla’da ilk kez yapılan festivalde, tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, farklı kültürlerin tiyatro anlayışlarının, tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerinin topluma ve tiyatro sanatçılarına ve yapımcılarına aktarmak, söyleşi ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini artırmak hedeflendi.  
 
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