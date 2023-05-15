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Has Bahçe’de Anneler Günü keyfi

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Has Bahçe’de Anneler Günü keyfi
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Alsancak’taki Has Bahçe ailelerin akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen birçok aile, kahvaltılarını 30 çeşite yakın serpme kahvaltı servisinin yapıldığı, enfes gözleme çeşitlerinin sunulduğu Has Bahçe’de yaptı.
Doğayla iç içe, stresten uzak, huzurlu bir kahvaltı keyfi yapan aileler, keyifli bir gün geçirdi.
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