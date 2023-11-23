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Harnup Üreticilerinin Destek İçin Tarım Dairesi ve Bakanlık Başvurusu Zorunlu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “Harnup Ürününe Destek” ödemesi için üreticilerin Tarım Dairesi ve bakanlığa başvurması gerektiğini duyurdu.

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Harnup Üreticilerinin Destek İçin Tarım Dairesi ve Bakanlık Başvurusu Zorunlu.
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Bakanlık açıklamasında, üreticilerden satın alınan harnuba bakanlık tarafından 10 TL’lik destek ödemesi yapılabilmesi için üreticilerin ürünlerini satarken kendilerine verilen müstahsil makbuzlarını, kimlik kartı fotokopileriyle beraber en yakın Tarım Dairesi veya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına ulaştırmaları istendi.
 
Açıklama şöyle devam etti:
“7  Kasım tarihli alınan 'Harnup (Keçiboynuzu) Ürününe Destek ödemesi yapılması' kararı doğrultusunda, Toprak Ürünleri Kurumu ve/veya Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatif Ltd. (Binboğa Yem) ve /veya özel sektör firmalar tarafından üreticilerden satın alınan harnuba Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10 TL’lik destek ödemesi yapılabilmesi için üreticilerin kendilerine verilen müstahsil makbuzlarını, kimlik kartı fotokopileri ile beraber en yakın Tarım Dairesi’ne veya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.”
 
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