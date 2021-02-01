banner583
banner590
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
20 0
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
61 0
 
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
18 0
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
42 0
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
48 0
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
35 0
“Artık her an her şey olabilir”
“Artık her an her şey olabilir”
273 0
banner529
banner570

Harmancı’dan Pilli’ye aşı için yardım teklifi

banner476

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye aşı konusunda iş birliği teklifinde bulundu.

Harmancı’dan Pilli’ye aşı için yardım teklifi
banner601

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı, bakan Pilli’yi aradığını aşılanma programı çerçevesinde Lefkoşa'da sahada aşılamayı üstlenebilecekleri teklifini sunduğunu açıkladı.
Mehmet Harmancı’nın açıklaması şöyle:
“Sağlık bakanımız sayın Ali Pilli’yi arayarak evden çıkmayacak durumda olan insanlarımıza yetkilendirilmiş bir doktor eşliğinde 5 hemşiremizle birlikte aşı programında yardımcı olmaya hazır olduğumuzu belirttim.
Özellikle emekliye ayrılmış alanında deneyimli, gönüllü ya da profesyonel olacak şekilde; mevcut sağlık sistemimizde yer almayan bir doktorumuzla bu işi rahatlıkla üstlenebileceğimizi ilettim.
Belediye olarak 65 yaş üstü, özel gereksinimleri olan tüm yaş gruplarından bireyler ve ihtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonun paydaşı olabiliriz.
Umuyorum erken bir zamanda bu yönde bir karar alınıp, yetkilendirme yapılır ve sürece hızlı bir şekilde başlayabiliriz.
Sayın bakan bunun iyi bir fikir olduğunu değerlendireceklerini ifade etti”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.