Harmancı’dan Pilli’ye aşı için yardım teklifi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye aşı konusunda iş birliği teklifinde bulundu.



Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı, bakan Pilli’yi aradığını aşılanma programı çerçevesinde Lefkoşa'da sahada aşılamayı üstlenebilecekleri teklifini sunduğunu açıkladı.

Mehmet Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Sağlık bakanımız sayın Ali Pilli’yi arayarak evden çıkmayacak durumda olan insanlarımıza yetkilendirilmiş bir doktor eşliğinde 5 hemşiremizle birlikte aşı programında yardımcı olmaya hazır olduğumuzu belirttim.

Özellikle emekliye ayrılmış alanında deneyimli, gönüllü ya da profesyonel olacak şekilde; mevcut sağlık sistemimizde yer almayan bir doktorumuzla bu işi rahatlıkla üstlenebileceğimizi ilettim.

Belediye olarak 65 yaş üstü, özel gereksinimleri olan tüm yaş gruplarından bireyler ve ihtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonun paydaşı olabiliriz.

Umuyorum erken bir zamanda bu yönde bir karar alınıp, yetkilendirme yapılır ve sürece hızlı bir şekilde başlayabiliriz.

Sayın bakan bunun iyi bir fikir olduğunu değerlendireceklerini ifade etti”



