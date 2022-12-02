Harmancı’dan 25 milyon sterlinlik yatırım projesi

LTB Başkanı Harmancı: “Çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve kültür-sanat odaklı kamusal alanlar oluşturma hedefindeyiz. Burada 25 milyon sterlinlik bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu bir, ‘Tasarla-Yap-İşlet-Kirasını Öde-Devret’ ihalesi olacak”





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, katılımcı bir süreçle ve ortak aklı bularak hazırladıklarını belirttiği Terminal projesinin, başkent Lefkoşa’nın gelecek vizyonunu oluşturacağını söyledi.

Harmancı ve meclis üyesi adaylarından oluşan heyet, İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti.

Harmancı ziyarette şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde hem taşeronları ilgilendiren hem de bizler için de çok önemli bazı yatırım projelerimiz var. Bunların başında Terminal bölgesinin yeniden yapılandırılması gelmektedir. Terminal bölgesi merkezi iş alanıdır ve İmar Planı’nda da bu şekilde geçmiştir. Daha sonra ‘Terminal ve Çok Amaçlı Merkez' olarak tahsis koşullarında değişiklik yapıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal alanlar oluşturma hedefindeyiz. Burada 25 milyon sterlinlik bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu bir, ‘Tasarla-Yap-İşlet-Kirasını Öde-Devret’ ihalesidir. Buraya bir konaklama tesisi, alış-veriş merkezi, yeni terminal binası, arkadaki Tiyatro Sarayı’nın bitirilmesi, arkadaki park yerimizin bir meydan haline getirilmesi ve çok katlı bir otoparkla da bunun desteklenmesini içeren bir projedir. Finansmanı yatırımcı tarafından yapılacak, konaklama tesisi, alış-veriş merkezini onlar işletecek, geriye kalan kamusal noktalar bize ait olacak, onlar da uzun yıllar diğer kısımları işletip LTB’ye metrekare karşılığı kira verecek. Bu tabi ki bölgedeki iş potansiyelini artıracak, yapım aşamasında taşeronların da bu sürecin bir parçası olacak”



