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Harmancı, Yorgacis’i ağırladı

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LTB Başkanı Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Yorgacis ile bir araya geldi, dondurma ısmarladı

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Harmancı, Yorgacis’i ağırladı
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantin Yorgacis ile bir araya geldiğini belirtti.
Haspolat'ta toplantı yaptıklarını anlatan Harmancı, Yorgacis'e Kıbrıs'ın kuzeyini gezdirdiğini kaydetti. 
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Harmancı şöyle dedi:
“Haspolat’ta gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası güney Lefkoşa’nın belediye başkanı Yorgacis’e hem biraz kuzeyi gezdirdim hem de ülkemizin güzel dondurmalarından ısmarladım. İki farklı dünyanın insanlarıyız ama birbirimize büyük saygı duyuyoruz.”
 
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