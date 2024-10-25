Harmancı: "Toplumlararası her türlü diyalog ve etkileşim kapısı zorlanmalı"

LTB Başkanı Harmancı bu dönemeçte Ada'nın iki tarafında da barışa inananların bir yandan kendi aralarında gerçekçi, kalıcı ve adil bir çözüm vizyonu ve bizi buna götürecek yol haritasında ortaklaşırken, diğer yandan da birbirleriyle ve toplumlararası her türlü diyalog ve etkileşim kapısını zorlamaları gerektiğini kaydetti

Geçtiğimiz günlerde görev yeri değişen ve kısa bir süre içerisinde adadan ayrılacak eski İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Harmancı ve Siddiq LTB’de gerçekleşen görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler, New York’ta yapılan üçlü görüşme, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşma süreci konularında görüş alışverişinde bulundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs sorununda bir hareketliliğin başlıyor gibi göründüğünü söyleyen Siddiq, böyle bir dönemde Adadaki görevinden ayrılıyor olmasının üzücü olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik atılabilecek çok adım olduğunu ifade eden Siddiq, LTB Başkanı Harmancı’nın Güney Lefkoşa Belediyesi’nin yeni başkanı ile kurduğu diyalog ve iş birliği ortamının umut verici olduğunu vurguladı.

Siddiq, bu adımların somut sonuçlar doğurmasına dair temennilerini iletirken, özellikle Kanlıdere/Pedieos Linear Park Projesi’nin Lefkoşa’nın kuzeyinde de devam ettirilmesinin önemli bir gelişme olacağını dile getirdi.

-Harmancı

LTB Başkanı Harmancı, bölgede ve dünyada güç dengelerinin yeniden şekillenmekte olduğunu, bunun da Kıbrıs için olası tehditler yanında fırsatlar da yaratabileceğini söyledi.

Başkan Harmancı bu dönemeçte Ada'nın iki tarafında da barışa inananların bir yandan kendi aralarında gerçekçi, kalıcı ve adil bir çözüm vizyonu ve bizi buna götürecek yol haritasında ortaklaşırken, diğer yandan da birbirleriyle ve toplumlararası her türlü diyalog ve etkileşim kapısını zorlamaları gerektiğini kaydetti.

Bu bağlamda yerel yönetimlerin kilit rol oynayabileceğine inandığını söyleyen Harmancı, Lefkoşa'nın iki belediye başkanı olarak iki topluma da fayda sağlayacak yeni ortaklıklar geliştirme ve müzakere süreçlerinde itici güç olma yönünde kararlı olduklarını belirtti.

Mehmet Harmancı, iki belediyenin bölünmüşlüğün bittiği bir Lefkoşa vizyonu doğrultusunda birlikte çalışmalarını kolaylaştıracak ve destekleyecek yenilikçi adımlarla ilgili hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği yetkilileriyle istişarelerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

LTB Başkanı Harmancı, Irfan Siddiq’a yeni görevinde başarı ve kolaylık diledi.

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