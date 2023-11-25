Harmancı nostalji yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, futbol oynadığı döneme ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Yenicami taraftarı olduğu bilinen Harmancı’nın futbol oynadığı döneme ait fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mehmet Harmancı fotoğrafta ayakta soldan üçüncü sırada bulunuyor.
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