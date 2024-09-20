banner913
banner932
"Açık Kulis" isimli müzikli oyun 28 Eylül'de sahnelenecek
16 0
''Hep birlikte çalışacağız''
''Hep birlikte çalışacağız''
26 0
 
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
50 0
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
29 0
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
35 0
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
43 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
22 0
banner1032

Harmancı'dan özel kreşlere teşekkür ziyareti

banner1020

banner1045
Harmancı'dan özel kreşlere teşekkür ziyareti
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 2023 – 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'mda LTB Elele Kreşi’ne kontenjan tanıyan özel kreşlere teşekkür ziyaretinde bulundu.
LTB'den yapılan açıklamaya göre, Grand Harmony Education Center, SOS Kreş ve Anaokulu, Küçük Mucitler Eğitim Merkezi, Montessori Okulu, Sihirli Dünyam Eğitim Merkezi ve Pamuk Şekerim Kreş & Perfect Kids Preschool'u ziyaret eden Harmancı, çocuklarla sohbet edip, yetkililer ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyaretlerin sonunda işbirliği için teşekkür belgelerini de veren Harmancı, dayanışmanın güzel örneklerini yaşamaya devam ettiklerini ifade etti.
LTB El Ele Kreşi'nde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik eğitimlerine devam eden LTB, daha fazla çocuğun eğitim hakkından eksiksiz yararlanması için özel kreşlerle de iş birliğinde bulunuyor..
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.