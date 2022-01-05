Harmancı'dan külliye tepkisi: “Yiyin efendiler”



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar‘a yapılacak olan külliye için tüm kalemlerden toplanarak 586 milyon TL ayrılması konusunda, Tatar ve UBP Hükümeti‘nin ‘Sn. Erdoğan ısrarla istediği için korkusundan konuşamayan bir aciz olarak’ hatırlanacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Harmancı şöyle dedi:

“Müjdemi isterim, insanlar açken, işsizlikten kıvranırken, banka borçlarını çevirebilmek için her türlü zorlukla mücadele ederken, tüm sağlık altyapısı çökmüşken ve elektrik kurumumuz batarken külliye için tam 586 MİLYON bulunarak aktarıldı.

Altyapıdan kesildi, önceliklerinden kesildi ve saray yapımına aktarıldı.

Dönemin şartları sizi oraya üfürebilir ama tarih sizi halk inim inim inlerken bütçede halkın ihtiyaçları için ayrılmış kaynakları yiyen ve sırf bu projeyi Sn. Erdoğan söylediği ve ısrarla istediği için korkusundan konuşamayan bir aciz olarak hatırlayacak.

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!”

