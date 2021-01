Harmancı'dan hükümet ve Üst Komite'ye sert eleştiri

LTB Başkanı Mehmet Harmancı "Tam kapanma gerekiyorsa ki bunu ortaya koyması gereken bu konudaki yetkili otorite sadece alınan kararları değil, bizlere gerekçelerini de ortaya koyması gerekiyor. Tam kapanma demek sağlık sistemimiz çöküyor demektir. Bunun için de ciddi şekilde verilerle bunun yalın bir şekilde ortaya konulması gerekiyor" dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son alınan üst komiter kararlarına ve hükümete sert tepkisini dile getirdi.

Mehmet Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Kimsenin ülkeye böylesine bir derin kaos yaratma hakkı yok. Ne bakanlar kurulunun ne sağlık bakanının ne de sağlık üst kurulunun.

Biz bu virüsü yendik Nisan’da turizmi de başlatacağız yüz yüze eğitim de başlayacak herşey normale dönecekten geldiğimiz nokta bu. Sorumsuz yöneticilerin sorumsuzca her açıklamasında aç kalan veya işsiz kalan yüzlerce, binlerce insan...

Tam kapanma gerekiyorsa ki bunu ortaya koyması gereken bu konudaki yetkili otorite sadece alınan kararları değil, bizlere gerekçelerini de ortaya koyması gerekiyor.

Tam kapanma demek sağlık sistemimiz çöküyor demektir.

Bunun için de ciddi şekilde verilerle bunun yalın bir şekilde ortaya konulması gerekiyor.

İlk salgın döneminde tam kapanma bir bilinmeyene karşı hazırlık için önemliydi, pandemi Hastanesi yoktu solunum cihazlarımız eksikti vs.

Şu anda pandemi Hastanesi bir türlü devreye alınmasa da anlı şanlı bir şekilde açılışı yapıldı devreye de her salı günü alınıyor! demek bir hissa daha yapılsa alınabilir, solunum cihazı sayımızı sanırım 200 civarı.

Değil 24 saat belki de 100 saat tartışılması gereken bir karar bu.

Sağlık üst kurulu, bakan ve ülke yöneticilerinin hep birlikte tüm topluma verilen her kararı gerekçeleri ile ortaya koyması ve topluma güven vermeleri gerekirken maalesef halkı kendi iktidar savaşlarının bir parçası haline getirdiler.

Akşam oy Birliği ile bakanlar kurulu kararına imza atan sağlık Bakanı gece üst kurulun kararlarını yayınlattı. Peki Sn bakan hangisi doğru, televizyonlar da biz çok iyi durumdayız diyen de siz değil misiniz? Bu işi biz başardık merak etmeyin yakında turizm de eğitim de açılır diyen de siz değil misiniz?

Tüm bunları derken hemşirelerin yarısı karantina da, yoğun bakımda Covid’den yatmayan insanların covid illetinden kayıplarını yaşamadık mı?

Bu iş Pill Lee esprilerini kaldıramayacak kadar ciddi ve üzerinde düşünülmesi gerekene bir konu değil miydi?

Sağlık çalışanlarını korumak onların izole şartlarda görevlerini yapmalarını sağlamak refahlarını yükseltmek tam da bu dönemin çalışması olmalıydı, ilk dönem bunun örneklerini yaşatmadık mı?

Devlet devletliğini yapacaksa ve kimseyi mağdur etmeyecekse ki buna inanan insan sayısı bir elin parmağını geçmez özel sektör çalışanı da işvereni de hadi kapatın diyecek hem de ellerinde veri dahi olmadan.

Devlet herkese eşit davranacaksa inanın kamu çalışanı ve sendikaları da hadi biz hazırız diyecek. Ama kimsenin bizleri böylesine bir derin kaosa itme hakkı yok. Memleketin yarısı ne olduğunu, nasıl hareket edileceğini dün akşamdan beri anlamaya çalışıyor.

Bakalım bugün falımızda ne çıkacak."