Harmancı'dan destekcilerine sükünet çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yaklaşan yerel seçimler nedeniyle son günlerde adaylarla ilgili kamuoyunda başlayan tartışmalar konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavga yerine sevgiyiyi büyütmek gerektiğine vurgu yaparak sükünet çağrısında bulundu.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Değerli arkadaşlar kimsenin aday olduğu ya da aday gösterdiği için eleştirmeye kavga etmeye gerek yoktur. Partiler uzlaşsaydı genel üzerinde elbette güzel olurdu ama herkesin kararına tümümüz saygı göstermeliyiz. Sonuçta en büyük yargıç halktır, halk karar verir bizler de o karara saygı duyarız.

Seçime daha 3 ay var, biz kavga ederken de atı alan Üsküdar’a yol alıyor.

Ben, beni destekleyen ve seven herkesten rica ediyorum, kavgayı değil sevgiyi büyütelim."