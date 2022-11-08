Harmancı adaylığını açıklıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde LTB başkanlığı için adaylığını 11 Kasım Cuma günü düzenleyeceği "Çünkü Lefkoşa Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur" toplantısında açıklayacak.



Mehmet Harmancı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı, cuma günkü basın toplantısıyla görev süresi boyunca yapmış olduğu icraatlarını aktaracak. Harmancı toplantıda ayrıca, yeni dönem vizyonunu paylaşıp basın mensuplarının soruları cevaplayacak.



Basın toplantısı, saat 18.30’da Lefkoşa Eziç’te yer alacak.



Harmancı, basın toplantısının ardından seçim dönemi boyunca izlenecek yol haritasına ilişkin görüşlerini paylaşıp öneriler almak üzere “Lefkoşa Gönüllüleri” toplantısına da katılacak.





Mehmet Harmancı, 2014'ten beri Lefkoşa Belediye Başkanlığı yapıyor.