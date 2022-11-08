banner875
banner815
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
26 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
8 0
 
15 0
15 0
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
25 0
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
18 0
Değirmenlik, sonradan açıldı
Değirmenlik, sonradan açıldı
30 0
banner878

Harmancı adaylığını açıklıyor

banner476

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için adaylığını cuma günü açıklıyor

banner825
Harmancı adaylığını açıklıyor
 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde LTB başkanlığı için adaylığını 11 Kasım Cuma günü düzenleyeceği "Çünkü Lefkoşa Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur" toplantısında açıklayacak.

Mehmet Harmancı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı, cuma günkü basın toplantısıyla görev süresi boyunca yapmış olduğu icraatlarını aktaracak. Harmancı toplantıda ayrıca, yeni dönem vizyonunu paylaşıp basın mensuplarının soruları cevaplayacak.

Basın toplantısı, saat 18.30’da Lefkoşa Eziç’te yer alacak.

Harmancı, basın toplantısının ardından seçim dönemi boyunca izlenecek yol haritasına ilişkin görüşlerini paylaşıp öneriler almak üzere “Lefkoşa Gönüllüleri” toplantısına da katılacak.


Mehmet Harmancı, 2014'ten beri Lefkoşa Belediye Başkanlığı yapıyor.
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.