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“Haramilere ceza kesilmeli”

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KTAMS Başkanı Bengihan, çok yüksek kar marjıyla satış yapan ve “harami” olarak nitelendirdiği market patronları ile tüccarlara ceza kesilmesini talep etti

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“Haramilere ceza kesilmeli”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)  ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)  yetkilileri; Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde asgari ücretle ilgili basın açıklaması yaptı.
KAMUSEN Başkanı Metin Atan, son günlerde dövizde yaşanan düşüşün marketlerdeki fiyatlara ve benzine de yansıması gerektiğini kaydetti. Atan yetkililerin “cambazlık yaparak” halkın yanında durmamaya devam ettiğini savundu ve  “Tepkinizi ortaya koyun, bu insanlara oy vermeyin, gıda fiyatlarını  bile denetleyemeyen bir hükümet neyi yapacak” diye konuştu.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hayat pahalılığından en çok asgari ücretlilerin etkilendiğini,  asgari ücretin 4324 TL, enflasyonun ise yüzde 28 olduğunu söyledi.
Bengihan, “Şubat 2021’de asgari ücret bugünkünden daha azdı ve net 3 bin 828 TL idi ve 380 sterline denk geliyordu. Bugün 4 bin 324 net asgari ücret 260 sterlindir. Asgari ücret TL olarak daha yüksekken hem döviz cinsinden hem de enflasyondan fakirleşmiştir. Açlık sınırına değinecek olursak kasım ayına göre açlık sınırı 4 bin 835 TL iken asgari ücret 4 bin 324 TL’dir. Yani aradaki fark 511 TL’dir” dedi.
Asgari ücretlinin her geçen gün fakirleşmesine yönelik bazı önerileri olduğunu söyleyen Bengihan,  bu enflasyonist yapıda alım gücünü koruyucu tek  unsurun asgari ücretliler de dahil tüm çalışanlara  maksimum 2 ayda bir hayat pahalılığı ödeneği verilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması oluğunu dile getirdi.
Bengihan, asgari ücret toplantılarının keyfi olarak komisyon istediği zaman değil, yılın belirli tarihlerde yapılmasının da amir hükümle düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Bengihan, “Memlekette haramiler çoğaldı. Tüccarlar, marketler denetimsizlikten dolayı keyfine göre yüzde 300-400 kârla satış yapmaktadır. Bu insafsızlık ve vicdansızlıktır. Devlet halktan yana olmayanlara otoritesini kullanmalıdır. Bu haramilere karşı halkın tepki vermesi gerektiğini ve devletin de denetim yapması gerektiğini buradan söylemek isterim” ifadelerini kullandı.
Bengihan halka da bu tür yerlerden alışveriş yapmama ve tepki verme çağrısında bulundu.


 
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