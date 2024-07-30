Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Birliği Başkanı Ayer Yarkıner, son bir haftada 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Hani o emekçi edebiyatı yapanlar nerede?” ifadelerini kullandı.
Ayer Yakıner, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Çok çok üzücü. Son bir haftada 3 işçi, emekçi insan hayatını kaybetti. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs dünya birinciliği için yarışıyor bu konuda. Hiçbir partiden, sendikadan, STÖ den ses yok. Ölenler nasıl olsa 3.dünya ülkelerinden gelir. Ayıp ayıp çok ayıp. Hani o emekçi edebiyatı yapanlar nerde????”
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