Hani kaynak yoktu?

Hükümet “kaynak yok” diyor ama atamalara ve istihdamlara servet harcanıyor.

Atamalara 16 milyon, istihdamlara 6 milyon TL



Üst düzey yönetici atamaları için devlet bütçesine yıllık 16 milyon TL, partizanca sözleşmeli istihdamlar için de 6 milyon TL ek ödeme yapılacak



Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor ama hükümet üst düzey yönetici atamalardan ve partizanca istihdamlardan geri durmuyor.

Hükümet kurulduktan sonra yapılan 65 üst düzey yönetici atamasının her biri bütçeye yıllık ortalama 252 bin TL, toplamda 16 milyon 380 bin TL ek külfet getirdi.

Yine son altı ayda uzmanlık diploması olmayan 43 kişilik sözleşmeli istihdam yapıldı. Partizanca sözleşmeli istihdamlar ile Devlet bütçesine yıllık 6 milyon 20 bin TL’lik ek maliyet getirildi.

Başbakan Ersan Saner’in 53 yaşındaki kız kardeşi de sözleşmeli statüde istihdam edilenler arasında.

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin devlet bütçesine, üst düzey yönetici atamaları ile yıllık 16 milyon 380 bin TL ve “partizanca” sözleşmeli istihdamları ile 6 milyon 20 bin TL ek külfet getirdiğini savundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik krize işaret ederek, hükümetin krizi yönetemediğini ve ülkeyi “uçuruma sürüklediğini” öne sürdü.

“65 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ATAMASI YAPILDI”

Hükümetin ekonomik krizi bahane ederek çalışanların haklarına saldırdığını söyleyen Bengihan, “Hayat pahalılığı ödeneklerini donduran, sendikaların üye aidatlarına dahi göz diken hükümet, diğer yandan müşavirler evde otururken müdür müsteşar atamalarına devam etmektedir. Hükümet kurulduktan sonra yapılan 65 üst düzey yönetici atamasının her biri bütçeye yıllık ortalama 252 bin TL, toplamda 16 milyon 380 bin TL ek külfet getirmektedir” ifadelerini kullandı.

“43 SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI YAPILDI”

Hükümetin sözleşmeli istihdamlarını da “partizanca amaçlar için tepe tepe kullandığını” öne süren Bengihan, altı ayda uzmanlık diploması olmayan 43 kişilik sözleşmeli istihdamı yapıldığını ve bu kişilerin birçoğunun yasaya aykırı bir şekilde istihdam edildikleri kurumlar dışındaki yerlerde çalıştırıldıklarını savundu.

Bengihan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Partizanca sözleşmeli istihdamları ile Devlet bütçesine yıllık 6 milyon 20 bin TL’lik ek maliyet getirilirken Başbakan Ersan Saner’in 53 yaşındaki kız kardeşinin de sözleşmeli statüde istihdam edilenler arasında olması UBP-DP-YDP Hükümetinin partizanlıktan ve nepotizmden beslendiğinin en bariz örnekleridir.

Emeği ile geçinenler, dar ve sabit gelirliler her gün daha da yoksullaşırken, devlet imkânlarını kendi iktidarlarını sürdürmek için hoyratça kullananlardan günü geldiğinde halk bunun hesabını soracaktır.”