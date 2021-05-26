banner583
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
74 0
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
16 0
 
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
110 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
18 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
21 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
banner661
banner570

Hangi general Falyalı’ya arazi verdi

banner476

Türkiye‘nin tecrübeli gazetecilerinden Barış Yarkadaş, Halil Falyalı‘nın ABD tarafından 5 yıldır arandığını, Falyalı’nın askeri araziye oteli için marina yaptığını söyleyerek, “TSK buna nasıl göz yumuyor?” diye sordu

Hangi general Falyalı’ya arazi verdi
 Yarkadaş: Hangi general Falyalı’ya arazi verdi?

Türkiye’de yayın yapan KRT TV‘de dün canlı yayında konuşan Gazeteci Yarkadaş, Sedat Peker‘in videolarında adı geçen ve uyuşturucu ticareti ve kara para aklamakla suçlanan Halil Falyalı’nın ABD tarafından 5 yıldır aranan biri olduğunu söyledi.

Yarkadaş, “Falyalı’nın şu an otel yaptığı yer, askeri bir arazi. Hangi general Falyalı’ya otelini uzatıp marina yapması için izin verdi? TSK buna nasıl göz yumuyor?” diye sordu.

“Bütün kirli paralar oralarda resmi hale getiriliyor”

Sözü geçen marinanın, Türkiye’nin Yavuz Bingöl ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin fotoğraf çekildiği yerler olduğunu söyleyen Yarkadaş, Falyalı ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir bahis çetesi var, bir yandan porno siteler üzerinden para aktarımı yapılıyor. Bütün kirli paralar oralarda resmi hale getiriliyor.

Bizim ensemizde milliyetçilik bozası pişirenlerin ve bize her gün vatan haini diyenlerin foyası, omerta yasası bozularak bir suç örgütü lideri tarafından ortaya saçılıyor.

AKP’nin önemsizleştirmeye çalıştığı ve siz bir suç örgütü liderinden medet mi umuyor musunuz diyerek, bizi kriminal hale getiren iddiaları yenilir yutulur değildir.

AKP ve MHP bu iddiaların altına kalmıştır”

Omerta Yasası: “Bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam” ifadelerinin toplamı olan Omerta, uyulmaması halinde karşılığının, kendisi ve tüm aile fertleri için cezası ölüm olan yasa mafya yasasıdır.

Haberleştiren Kaynak: Özgür Gazete
 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.