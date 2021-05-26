Hangi general Falyalı’ya arazi verdi

Türkiye’de yayın yapan KRT TV‘de dün canlı yayında konuşan Gazeteci Yarkadaş, Sedat Peker‘in videolarında adı geçen ve uyuşturucu ticareti ve kara para aklamakla suçlanan Halil Falyalı’nın ABD tarafından 5 yıldır aranan biri olduğunu söyledi.

Yarkadaş, “Falyalı’nın şu an otel yaptığı yer, askeri bir arazi. Hangi general Falyalı’ya otelini uzatıp marina yapması için izin verdi? TSK buna nasıl göz yumuyor?” diye sordu.

“Bütün kirli paralar oralarda resmi hale getiriliyor”

Sözü geçen marinanın, Türkiye’nin Yavuz Bingöl ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin fotoğraf çekildiği yerler olduğunu söyleyen Yarkadaş, Falyalı ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir bahis çetesi var, bir yandan porno siteler üzerinden para aktarımı yapılıyor. Bütün kirli paralar oralarda resmi hale getiriliyor.

Bizim ensemizde milliyetçilik bozası pişirenlerin ve bize her gün vatan haini diyenlerin foyası, omerta yasası bozularak bir suç örgütü lideri tarafından ortaya saçılıyor.

AKP’nin önemsizleştirmeye çalıştığı ve siz bir suç örgütü liderinden medet mi umuyor musunuz diyerek, bizi kriminal hale getiren iddiaları yenilir yutulur değildir.

AKP ve MHP bu iddiaların altına kalmıştır”

Omerta Yasası: “Bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam” ifadelerinin toplamı olan Omerta, uyulmaması halinde karşılığının, kendisi ve tüm aile fertleri için cezası ölüm olan yasa mafya yasasıdır.

Haberleştiren Kaynak: Özgür Gazete

