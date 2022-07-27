“Hangi daire müdürleri akrabalarına geçici öğretmenlik sağlıyor?”

KTÖEÖS, “Bakanlıktaki hangi daire müdürleri yakın akrabalarına geçici öğretmenlik sağlıyor? Geçici öğretmenliğe alınarak kadrolama hakkı kazanan yandaşlar kimlerdir?” diye sordu



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) geçtiğimiz hafta Eğitim Bakanlığı’na sunduğu 17 soruyu azaltarak yeniden sordu.

Sendika, dün sabah saat 09.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Eylemde hükümet istifaya da davet edildi.

Sendika Başkanı Ozan Elmalı burada yaptığı açıklamada, ülkedeki karanlığın her geçen gün daha da büyüdüğünü, hükümetin "Anayasa’yı da tanımayarak aldığı kararların hayretle izlendiğini" savundu.

Elmalı geçtiğimiz hafta eğitimdeki sorunların çözümüne ilişkin sordukları 17 soruyu azaltıp daha kolay anlaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenleyerek 4 soruya indirdiklerini ve eyleme geldiklerini söyledi.

Hükümetin, okullarla eğitimle ve öğretmenle ilgili herhangi bir gailesi olmadığını ileri süren Elmalı, sorunlar yumağı olan eğitim yerine hükümet edenlerin koltuk kavgaları ve ince hesaplarla uğraştıklarını savundu.

4 SORU

KTOEÖS’ün Bakanlık önünde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na sorduğu sorular şöyle:

“1) Bakanlıktaki hangi daire müdürleri yakın akrabalarına geçici öğretmenlik sağlıyor?

2) Geçici öğretmenliğe alınarak kadrolama hakkı kazanan yandaşlar kimlerdir?

3) Gaziantep’te okuyan kaç öğrencimiz var? Buraya atanan ataşeye kaç Euro maaş ödeniyor?

4)Bakanlıkta Elçilik tarafından görevlendirilen şahısların tam olarak misyonu nedir?”

Elmalı, liyakate bağlı istihdam, yükselme ve atama, eğitim sürecinin öğretmenle birlikte planlanarak yürütülmesini istediklerini kaydederek, sorulan sorulara Bakan, müsteşar veya bakanlık bürokratlarından yanıt beklediklerini yineledi.

KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nın ardından eylemini, Maliye Bakanlığı önüne taşıdı.

