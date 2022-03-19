Hangi belediyeler kaldırılıyor?





Hükümet tarafından hazırlanan ve üzerinde aylardır tartışılan belediyelerin birleştirilmesine olanak sağlayacak yasa değişiklik önerisi Cumhuriyet Meclisi gündemine getirildi. Cumhuriyet Meclisi’nin internet sayfasında açıklanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre 15 belediye kapatılacak, belediye sayısı 13’e düşecek. Yasa çalışmasına göre;

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler:

Dipkarpaz Belediyesi

Büyükkonuk

Sedarlı

Yeniboğaziçi

Tatlısu

Vadili

İnönü

Paşaköy

Beyarmudu

Akıncılar

Esentepe

Çatalköy

Lapta

Alsancak

Alayköy



Yeni Tüzel Kişilik Oluşturularak Birleşmenin Olacağı Belediyelerin Yeni İsimleri:

Yeni Karpaz Belediyesi

Büyük Mehmetçik Belediyesi

İskele Belediyesi

Kuzey Mesarya Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi

Güney Mesarya Belediyesi

Değirmenlik Belediyesi

Girne Belediyesi

Akdeniz Belediyesi

Lefkoşa Belediyesi

Gönyeli Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi



