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Hangi belediyeler kaldırılıyor?

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Hangi belediyeler kaldırılıyor?

 
Hükümet tarafından hazırlanan ve üzerinde aylardır tartışılan belediyelerin birleştirilmesine olanak sağlayacak yasa değişiklik önerisi Cumhuriyet Meclisi gündemine getirildi. Cumhuriyet Meclisi’nin internet sayfasında açıklanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre 15 belediye kapatılacak, belediye sayısı 13’e düşecek. Yasa çalışmasına göre;
Tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler:
Dipkarpaz Belediyesi
Büyükkonuk
Sedarlı
Yeniboğaziçi
Tatlısu
Vadili
İnönü
Paşaköy
Beyarmudu
Akıncılar
Esentepe
Çatalköy
Lapta
Alsancak
Alayköy
 
Yeni Tüzel Kişilik Oluşturularak Birleşmenin Olacağı Belediyelerin Yeni İsimleri:
Yeni Karpaz Belediyesi
Büyük Mehmetçik Belediyesi
İskele Belediyesi
Kuzey Mesarya Belediyesi
Gazimağusa Belediyesi
Güney Mesarya Belediyesi
Değirmenlik Belediyesi
Girne Belediyesi
Akdeniz Belediyesi
Lefkoşa Belediyesi
Gönyeli Belediyesi
Güzelyurt Belediyesi
 
 
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