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Hamitköy’de rekor rekolte

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Hamitköy’de çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Derviş – Bahar Alibaba çifti Hamitköy Barajının suyunu verimli kullanarak yetiştirdikleri silajlık mısırla rekor rekolte elde ettiler

Hamitköy’de rekor rekolte
 
Hamitköy’de çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Derviş – Bahar Alibaba çifti emeklerinin karşılığını, silajlık mısır üretiminde elde ettikleri rekor rekolte ile aldılar.
Hamitköy Barajının suyunu verimli kullanarak, Çelebi Farm, İzzet Kararlı, Onur Mertkaya ve Menteş Mertkaya’nın katkıları, Polat Bayur’un destekleriyle mısırlarını üreten ve hasatlarını yapan Derviş – Bahar Alibaba çifti, mısırlarını silaj yapımında kullanıp hayvanlarının yem ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

 
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