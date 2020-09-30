Hamitköy'ün Komandosu toprağa verildi

Komando lakaplı, Hamitköyün sevilen ismi Arif Çocuk'un cenazesi bugün Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığında toprağa verildi

Hamitköy'ün önde gelen sevilen simalarından olan ve dün hayatını kaybeden Komando lakaplı Arif Çocuk bugün son yolculuğuna komandoların omuzlarında uğurlandı.Arif Çocuk'un cenazesi bugün Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığında toprağa verildi. Abisi Ali Çocuk'un yanına defnedilen Arif Çocuk, Hamitköy Mezarlığı'nın bugünkü haline gelmesi için de arkadaşlarıyla yoğun mücadele vermişti.Arif Çocuk'un cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar, yakın arkadaşı Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, bazı bakanlar, milletvekilleri, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.Yardım etkinliklerinde de gönüllü olarak çalışan Arif Çocuk'un cenaze törenine Hamitköylüler'in yanı sıra birçok bölgeden vatandaşlar da katıldı.Çevreye olan duyarlılığı, Hamitköy'ün sorunlarının çözümü için verdiği mücadele ve ağaç dikimine verdiği önemle bilinen Arif Çocuk, KAMU-İŞ Sendikası yönetim kurulunda da görev yapıyordu.​Komando lakaplı Arif Çocuk, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüştü.