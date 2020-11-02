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Hamitköy ormanlarında temizlik şart

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Orman Dairesi tarafından bölgede yıllarca kuru ağaçların temizliğinin yapılmadığı görülürken, orman içerisinde onlarca kuru ağaç bulunuyor.

Hamitköy ormanlarında temizlik şart
Hamitköy'ün kuzey kısmındaki ormanlık alan güzel görüntüsü ile dikkat çekmesine rağmen içerisinde tehlikeler de barındırıyor. Duyarsız kişilerin attığı çöplerle kirletilen bölgede çöpler nedeniyle yangın tehlikesi ortaya çıkarken, orman içindeki kuru ağaçlar da olası bir yangında tehlikenin büyümesine neden olacak.
Orman Dairesi tarafından bölgede yıllarca kuru ağaçların temizliğinin yapılmadığı görülürken, orman içerisinde onlarca kuru ağaç bulunuyor. Hamitköy ormanları içerisinde diğer bir sorun ise çam kese böcekleri oldu.
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